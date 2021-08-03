شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: باروندو حذر هنداوي بتوقيع عقوبة بعد إشارته للاعب ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية، عن سعادته الكبيرة بتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على ألمانيا في مباراة الدور ربع النهائي.

وكشف العريان عن تحذير باروندو مدرب المنتخب لكريم هنداوي حارس المرمى، وقال في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": في أخر 5 دقائق كريم هنداوي أشار للاعب ألمانيا بطريقة فيها تعالي بأنه لن يسجل في شباكه، ولكن باروندو تدخل فوراً وحذره أنه إذا كرر تلك الحركة سيخرج من الملعب، واللاعب ألتزم.

أضاف: الرجال كانوا على قدر المسؤولية وألمانيا كانت خائفة مننا وليس العكس، ونقول لهم انسوا المباراة الماضية ونركز في اللقاء القادم لحصد أول ميدالية في تاريخ مصر في كرة اليد.

واصل: نتواصل مع المنتخب بشكل مستمر ولا يوجد مجهود يضيع هباء، لدينا فارسان تأهلا للنهائي، وكيشو ومتولي سيلعبان على البرونزية، وحققنا نتائج ممتازة ومهاب حقق نتائج رائعة اليوم في الغطس وفخورون بأبنائنا.

واختتم: تابعنا المباراة من الملعب في حضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي والسفير المصري، وبعض اللاعبين المصريين في الألعاب الأخرى.