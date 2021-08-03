الأهلي يوضح تطورات حالة الثنائى بدر بانون وأيمن أشرف

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوضح تطورات حالة الثنائى بدر بانون وأيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن أشرف لاعبي الفريق تواجدا اليوم داخل النادي وقاما بإجراء مسحة طبية مع الفريق.
وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن حالة يمن أشرف تحسنت إلى حد كبير، وقام بتنفيذ تدريبات منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالة الثنائي من جديد عقب مباراة وادي دجلة، التي تقام مساء غدٍ الأربعاء وتحديد فرص مشاركتهما في المران الجماعي.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وذلك وفقًا للإجراء الطبي المتبع للاطمئنان على حالة الجميع، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء غد على استاد الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الاثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين واستمرت ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي عقب مباراة أسوان.
ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة غدًا وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة الدوري الممتاز إلى الآن.
يذكر أن محمد شريف مهاجم الأهلي يتصدر قائمة هدافي الدوري حاليا برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي في البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.