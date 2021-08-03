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الأهلي يوضح تطورات حالة الثنائى بدر بانون وأيمن أشرف

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون وأيمن ‏أشرف لاعبي الفريق تواجدا اليوم داخل النادي وقاما بإجراء مسحة طبية مع الفريق.‏

 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن حالة يمن أشرف تحسنت إلى حد كبير، وقام بتنفيذ تدريبات ‏منفردة داخل الجيم، فيما حصل بدر بانون على راحة من التدريبات على أن يتم تقييم حالة الثنائي ‏من جديد عقب مباراة وادي دجلة، التي تقام مساء غدٍ الأربعاء وتحديد فرص مشاركتهما في المران ‏الجماعي.‏

 

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وذلك وفقًا للإجراء الطبي المتبع للاطمئنان على حالة الجميع، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، والمقرر إقامتها في ‏التاسعة مساء غد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من الجولة 22 في البطولة.‏

 

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الاثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها ‏الجهاز الفني للاعبين واستمرت ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي عقب مباراة أسوان.‏

 

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة غدًا وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.‏

 

يذكر أن محمد شريف مهاجم الأهلي يتصدر قائمة هدافي الدوري حاليا برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي ‏في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة للحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.‏

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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