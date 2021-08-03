شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يخرج من حسابات الزمالك لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش لنهاية الموسم الحالى، من حسابات الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بعدما كان اللاعب مرشحًا بقوة لتدعيم هجوم الفارس الأبيض خلال الموسم المقبل.

وتوقفت مفاوضات الزمالك مع عمرو جمال بعدما تراجع كارتيرون عن اتمام الصفقة، وطلب التعاقد مع مهاجم يمتلك مميزات تختلف عن تلك الموجودة فى المهاجمين المتواجدين حاليًا مع الفريق الأبيض.

كما سبق وأكد عمرو جمال أنه لن ينتقل إلى أى نادى خلال الميركاتو الصيفي المقبل يتسبب فى خسارته لجمهور الأهلى، قائلا: "لا أريد أن يخسر جمهور الأهلي".

وأوضح عمرو خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى، "تلقيت عروضًا من الأندية الكبرى داخل مصر ولكن أعد جماهير الأهلي أن اسمي سيظل مرتبط بالنادي الأهلي ولن انتقل لأي مكان آخر يحزنهم أو يغضبهم مني"، مضيفا:"سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهرت عليه مع نادي طلائع الجيش هذا الموسم، وهذا يعود للجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني، ولاعبي الفريق"، مضيفًا :"هدفنا هذا الموسم إنهاء الدوري في مركز متقدم".

يذكر أن طلائع الجيش يستعد لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.