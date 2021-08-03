شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أكبر فوز لمنتخب مصر فى تاريخه على حساب اليمن 14 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر لكرة القدم، نتائج مميزة خلال 100 عاما من المشاركات الدولية والقارية الرسمية، إلا أن هناك أرقاما لا يمكن أن تسقط من الذاكرة مثل فوز مصر على اليمن بنتيجة 14 -0، وهو أكبر فوز يحققه منتخب مصر فى تاريخه.

ونستعرض فى السطور التالية أكبر 10 نتائج حققها منتخب مصر لكرة القدم فى تاريخه:

1 – الفوز الأكبر لمنتخب مصر في تاريخه كان على حساب اليمن بنتيجة (14/0) بالقاهرة بمنافسات دورة الألعاب العربية عام 1954.

2 – الفوز على السعودية بنتيجة (13/0) بدورة الألعاب العربية بالمغرب عام 1961.

3 – انتصار عريض بنتيجة (10/0) على حساب كوريا الجنوبية بدورة الألعاب الأوليمبية عام 1964 بطوكيو.

4 – انتصار على ليبيا بنتيجة (10/2) بدورة الألعاب الأوليمبية 1953 بالقاهرة.

5 – الفوز على المنتخب الكويتي (8/0) بدورة الألعاب العربية بالمغرب 1961.

6 – الفوز على ليبيا بنتيجة (8/0) بدورة الألعاب العربية بالقاهرة عام 1965.

7 – انتصار عريض على سوريا بنتيجة (8/0) بدورة ألعاب البحر المتوسط 1951 بمصر.

8 – الفوز على منتخب اثيوبيا بنتيجة (8/1) بتصفيات أمم أفريقيا 1998.

9 – الفوز على فلسطين بنتيجة (8/1) بدورة الألعاب العربية 1953 بمصر.

10 – الانتصار على ناميبيا بنتيجة (8/2) بتصفيات كأس العالم 2002 بملعب الاسكندرية.