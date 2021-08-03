شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اللجنة الأولمبية عن وصول منتخب اليد لنصف نهائى الأولمبياد: لاعبينا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، على فوز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الألماني، خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020، قائلا: "كان هناك بوادر للفوز، مصر لاعبيها رجال وتركيزهم كبير، والجهاز الفني متفاني في عمله، وهناك توفيق كبير لحراس المرمى، ومصر كانت أعلى من ألمانيا، حيث تمكنا من التأهل ونحن ثاني المجموعة، بينما هم كانوا ثالث المجموعة، ولاعبينا لديهم تصميم كبير هذه المرة".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "محمد متولي ومحمد سيد كيشو، كلاهما أدى بشكل رائع صباحا، وفي قبل النهائي كلاهما خسر، وسيلعبان على الميدالية البرونزية في أوزانهما، واليوم مهاب الكردي وصل للنهائيات، بالإضافة عمرو مصطفى حسن في رياضة رمى الجلة، وصل للنهائي ونحن فخورين للغاية بهم ولم يقصر أحدهم، ونايل نصار أيضاً في الفروسية".

وتابع: "منتخب اليد سيلاعب فرنسا، ومصر ضمن الـ 4 الكبار في الأولمبياد، بجوار فرنسا وإسبانيا والدنمارك".