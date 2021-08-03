شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تهزم المصنفة 59 عالميا وتتأهل لثمن نهائئ وينرز المفتوحة للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، فوزا مستحقا كبيرا على المصنفة الـ 59 عالميا الفرنسية اليز كورنيه، بنتيجة مجموعتان مقابل لا شئ، وذلك في بطولة وينرز المفتوحة بمدينة كولج الرومانية WTA 250 للتنس.

وبهذا الفوز تتأهل البطلة المصرية ميار شريف إلى ثمن نهائي البطولة، وتحتل ميار شريف حاليا المركز 119 في تصنيف محترفات التنس .

حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، المُلقبة بـ"فتاة مصر الذهبية" إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وفازت ميار بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجي في مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020 كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد لكنها لم توفق في الدور الأول.