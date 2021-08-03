شكرا لقرائتكم خبر عن غياب سداسى المنتخب الأولمبى عن مران الأهلى الأخير قبل مواجهة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سداسى الأهلى، العائدين من المشاركة رفقة المنتخب الأولمبى، وهم محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محين وطاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر الغياب عن مران الأهلى الأخير قبل مواجهة وادى دجلة غدا الأربعاء والمؤجلة من الأسبوع الـ22 من عمر مسابقة الدورى العام.

وتأكد غياب السداسى عن مباراة دجلة غدا بعدما فضل بيتسو موسيمانى المدير الفنى منحهم راحة إضافية قبل العودة للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية ومن ثم المشاركة فى المباريات مجددا.

وكان الجهاز الفنى قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 فى بطولة الدورى، التى نجح خلالها الأهلى فى تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

واستأنف الأهلى تدريباته أمس الإثنين على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادى دجلة المقبلة، واشتمل مران الفريق على جانب بدنى قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية، وحرص الجهاز الفنى على إيقاف المران لتصويب الأخطاء وتنفيذ الجانب الخططى الذى يرغب فى تطبيقه بشكل عملى فى المباريات الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع وادى دجلة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلى ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الجولة 22 فى بطولة الدورى الممتاز.‏

ويدخل الأهلى المباراة المقبلة أمام وادى دجلة وفى رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدورى الممتاز.