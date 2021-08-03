شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار لثلاثى بيراميدز الأولمبى لتحديد موقفهم النهائى من مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، اختبارا للثلاثى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل خلال مشاركتهم فى التدريب الجماعى الذى سيقام بعد قليل على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، من أجل تحديد موقفهم من مواجهة الإسماعيلى المقرر لها غدًا.

ويحرص تاكيس جونياس على وضع ثلاثى المنتخب الأولمبى تحت الاختبار لتحديد مدى قدرتهم على المشاركة فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 لمسابقة الدوري.

بعثة المنتخب الأولمبى وصلت إلى القاهرة قادمة من طوكيو فى الساعات الأولى من صباح الإثنين، وحصل ثلاثى بيراميدز على راحة من التدريبات أمس، على أن ينتظموا فى مران اليوم، وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

ومن المتوقع أن يضم تاكيس جونياس الثلاثى لقائمة مواجهة الإسماعيلى على أن يجلسوا على مقاعد البدلاء والاستعانة بهم فى وقت الحاجة لذلك، وحتى لا يتعرضوا للإجهاد خاصة وإن هناك اختلاف فى التوقيت بين القاهرة وطوكيو.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة.