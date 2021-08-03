شكرا لقرائتكم خبر عن الفروسية المصرية تكتب تاريخا جديدا فى طوكيو.. إشادة دولية بنتائج نصار وزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف منتخب الفروسية المصرى، الأنظار فى منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد تأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة لنهائى منافسات قفز الحواجز الفردى وسط مشاركة 75 فارسا من أفضل فرسان العالم.

حرصت جينفر جيتس ابنة الملياردير الأمريكى بيل جيتس على دعم حبيبها الفارس المصرى نايل نصار، الذى يشارك اليوم فى منافسات الفروسية فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحالية "طوكيو 2020"، كما أكدت دعمها لمنتخب مصر للفروسية الذى يلعب نايل باسمه.

تأهل نائل نصار ومحمد طاهر زيادة إلى النهائى الفردى لأول مرة منذ عام 1940 يتأهل فارس مصرى لمنافسات النهائى فى الفروسية بجانب أن منتخب الفروسية المصرى تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب إستمر لمدة 60 عاما.

وجاء تأهل نائل نصار ومحمد طاهر زيادة ليكون الثنائى الممثلان للعرب فى النهائى الفردى بعد خروج ممثلى المغرب الثلاثة وعدم تأهل الأردنى إبرهيم بشارات الذى إنسحب من المنافسة والسورى أحمد حبشو الذى لم يتأهل.

وأشاد المتواجدون بما قدمه الثنائى والتألق الكبير فى منافسات الفردى بعد غياب لسنوات طويلة للفروسية المصرية عن المشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية والمستوى المميز الذى ظهر به الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة أصغر فارس يشارك فى منافسات الفروسية.

الإشادة التى تلقها فرسان مصر بعد المشاركة فى منافسات الفردى خلال التصفيات اليوم والتأهل للنهائى غدا جاءت بعد بعض الانتقادات لاختيارات قائمة المنتخب المصرى للفروسية والتى أثبتت النتائج اليوم صحة الاختيارات بتأهل الثنائى نائل نصار ومحمد طاهر زيادة فى إنتظار المنافسة غدا فى النهائى الفردى قبل دخول منافسات الفرق.