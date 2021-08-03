شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلى يكشف فرص مشاركة بانون أمام دجلة بعد إصابته بنزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن حالة بدر بانون مدافع الفريق الأحمر جيدة، ولا تدعو للقلق بعدما غاب اللاعب عن المشاركة فى مران الأهلى بالأمس بسبب شكواه من الإصابة بنزلة برد ونفس الأمر بالنسبة لأيمن أشرف الذى يعانى من نفس الإصابة، ولكنه سيغيب عن موقعة الغد لحصوله على الإنذار الثالث.

وقال مصدر بالأهلى، إن بانون سيتواجد فى قائمة الأهلى لمباراة دجلة بشكل طبيعى، وسيكون جاهزا لقيادة الدفاع الأحمر أمام الفريق الدجلاوى غدا فى المباراة المؤجلة من منافسات الدورى المصرى.

وحصل الثنائى بدر بانون وأيمن أشرف لاعبا الفريق الأول بالأهلى على راحة من المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس اليوم الإثنين على ملعب التتش، بعد شعور الثنائى بنزلة برد خفيفة.

ومنح الجهاز الفنى للأهلى، بانون وأيمن أشرف راحة أمس، على أن يتم تقييم حالة اللاعبين اليوم، والتعرف على فرص مشاركتهما فى مران الأهلى.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث فى الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمرحلة الحالية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الإثنين بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب ‏مباراة أسوان الأخيرة فى الدورى، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى بسبب ضغط المباريات التى خاضها الفريق فى الفترة الماضية.

ويستعد الأهلى لمباراة وادى دجلة التى تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الأهلى we السلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ22 فى مسابقة الدورى الممتاز.