مران الزمالك.. جلسة تحفيزية لكارتيرون.. تعافي علاء.. وانتظام الونش وفتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك، تدريباته اليوم الثلاثاء في معسكره بالإسكندرية؛ حيث خاص اللاعبون مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات قبل انطلاق المران أشرف عليها المدير الفني الفرنسي للفريق، باتريس كارتيرون الذي يحرص على ظهور اللاعبين بأفضل شكل بدني ممكن قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران المسائي؛ لتحفيز اللاعبين قبل انطلاق المران، كما تحدث عن برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة والأهداف التي يتم العمل عليها في الفترة المقبلة.

وخضع لاعبو الفريق بعد ذلك لمجموعة من التدريبات البدنية على هامش المران؛ حيث قاد مدرب الأحمال بالفريق فيرناندو الفقرة البدنية للاعبين، حيث أدى اللاعبون مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة.

وشارك محمود علاء مدافع الفريق في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الإصابة الخفيفة التي تعرض لها خلال مواجهة مياه البحيرة الودية أمس والتي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة.

وانضم محمود حمدي الونش وأحمد فتوح لاعبا الفريق الأول لمعسكر الفريق المغلق بمدينة برج العرب في الإسكندرية؛ حيث شارك الثنائي في المران عقب عودتهما بعد المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وينتظم إمام عاشور ومحمد عبدالسلام لاعبا الزمالك، خلال الساعات المقبلة في معسكر الفريق ببرج العرب استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه فريق الزمالك نظيره غزل المحلة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات بطولة الدوري.