لقطة مباراة ألمانيا تتسبب في تهديد باروندو لهنداوي بالاستبعاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تسببت لقطة كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد في تهديد مباشر من مدربه روبيرتو باروندو خلال مباراة الفريق المصري ضد ألمانيا في ربع نهائي أوليمبياد طوكيو.

وتصدى هنداوي لفرصة هدف ألماني في الدقيقة 26 ليحافظ على تقدم مصر بثلاثة أهداف في رحلته إلى نصف النهائي، ليشير إلى لاعب ألمانيا بأنه لن يسجل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال شريف عريان أمين اللجنة الأوليمبية ومرافق البعثة المصرية في طوكيو أن باروندو مدرب الفريق اعترض بشدة على تصرف هنداوي.

وسرد العريان الواقعة :"بعد إشارة كريم هنداوي بطريقة بها الكثير من التعالي، تدخل باروندو في نفس اللحظة فوراً أثناء المباراة وحذره من تكرار ذلك الفعل".

وأنهى العريان :"باروندو هدد كريم هنداوي بالاستبعاد والخروج من الملعب إذا كرر هذا الأمر، وجاء الرد من الحارس المصري بالاعتذار على ما بدر منه".