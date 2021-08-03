الأوليمبية المصرية: الميداليات قادمة.. ونتائجنا أفضل من الطبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية أن البعثة المصرية في طوكيو ستحصل على المزيد من الميداليات في الفترة المقبلة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال العريان :"النتائج حتى الآن في طوكيو أفضل من الطبيعي، وما زلنا ننافس في العديد من الألعاب".

وأضاف العريان :"الميداليات قادمة، علينا أن ننتظر حتى اليوم الأخير، ننافس في الفروسية والكاراتيه، بالإضافة إلى اللعب على برونزيتين في المصارعة".

وتابع أمين اللجنة الأوليمبية :"الفرق الجماعية قدمت أداءً رائعاً، فريق كرة اليد بلغ نصف النهائي، وفريق كرة القدم تأهل عن مجموعة تضم إسبانيا والأجنتين".

وأنهى العريان :"ربما اللعب الدفاعي لمنتخب مصر هو الذي لم يعجب الجماهير، لكن ما تحقق أمر جيد للغاية بالوصول إلى ربع النهائي من هذه المجموعة".