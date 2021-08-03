تقارير: ليفربول يستعد لمنح صلاح راتبًا تاريخيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ليفربول يستهدف تحسين عقد المصري محمد صلاح نجم الفريق بمنحه الراتب الأعلى في تاريخ النادي من أجل تجديد عقده مع الريدز.

ووفقًا لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، الثلاثاء، فإن إدارة ليفربول مستعدة لاستثمار الأموال من أجل تأمين مستقبل محمد صلاح على المدى الطويل بين أسوار آنفيلد.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يحرص على مكافأة صلاح بعقد سيجعله "اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ النادي".

وأشارت إلى أن الراتب سيكون بأعلى بكثير من الراتب الذي يحصل عليه حاليا وقدره 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، من أجل تعزيز مكانته مع الفريق.

وينتهي العقد الحالي لمحمد صلاح مع ليفربول في يونيو من عام 2023.

يُذكر أن صلاح (29 عاما) سجل 125 هدفًا في 203 مباراة مع ليفربول، مما جعله يحتل المرتبة الـ12 في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي.