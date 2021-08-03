طبيب الأهلي: مران منفرد لأشرف وراحة لبانون.. وتقييم حالتهما بعد لقاء دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال رئيس الجهاز الطبي بفريق الأهلي، أحمد أبو عبلة، إن ثنائي فريقه بدر بانون وأيمن أشرف تواجدا اليوم الثلاثاء على هامش مران الفريق؛ حيث خضعوا لمسحة طبية أيضًا.

وأشار أبو عبلة، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى تحسن الحالة الصحية للاعب فريقه أيمن أشرف إلى حد كبير؛ حيث نفذّ تدريبات منفردة داخل الجيم، بينما حصل المغربي بدر بانون على راحة من التدريبات، قائلاً:"سيتم تقييم حالة الثنائي ‏من جديد عقب مباراة وادي دجلة، التي ستُقام مساء غدٍ الأربعاء وتحديد فرص مشاركتهما في المران ‏الجماعي".

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وفقًا للإجراء الطبي المتبع للاطمئنان على حالة الجميع، استعدادًا لمباراة وادي دجلة في الدوري الممتاز، في ‏التاسعة مساء غد على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن مؤجلات الجولة 22 في البطولة.‏

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته يوم أمس الاثنين على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها ‏الجهاز الفني للاعبين واستمرت ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد ‏العضلي عقب مباراة أسوان.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة غدًا وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة خاضها في مسابقة ‏الدوري الممتاز إلى الآن.‏