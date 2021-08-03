شركة الكرة بالأهلي تكشف كواليس أول اجتماع مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف عمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الكرة بالأهلي، كواليس أول اجتماع للشركة مع محمود الخطيب رئيس النادي، مشيرا إلى أنها ستتبع سياسة القلعة الحمراء.

وقرر مجلس إدارة شركة الأهلي برئاسة ياسين منصور تعيين عمرو شاهين مديرًا تنفيذيًا لشركة الكرة بعد اجتماع محلس الإدارة الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي.

وقال شاهين في تصريحات لقناة "الأهلي"، الثلاثاء: "عقدنا اليوم أول اجتماع لشركة الأهلي برئاسة ياسين منصور وبحضور مصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس الإدارة وحسام غالي عضو مجلس الإدارة".

وأضاف: "شهد الاجتماع حضور محمود الخطيب، رئيس الأهلي، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي".

وتابع: "كان الهدف من الاجتماع هو وضع الخطوط العريضة لكيفية التعامل، شركة الكرة بالأهلي ضمن الهيكل، وكان هناك تنسيق على خطة العمل بوضع تصور واضح لطبيعة العمل".

وأوضح: "تلك المرحلة هي مرحلة انتقالية لانتقال شؤون كرة القدم للشركة حتى تُدار كرة القدم بشكل محترف، وتحافظ على مكانة النادي الأهلي، نواجه ومسؤولية ضخمة في ظل النجاحات التي تتحقق".

وأكد: "الاجتماع كان بهدف تحديد قنوات الاتصال وطريقة العمل خلال المرحلة المقبلة، الهدف ليس الأشخاص، كأشخاص نساهم في حدود خبراتنا بالمجالات التي نتخصص بها ونتبع سياسة النادي العامة".

وأتم عمرو شاهين قائلا: "نعم شركة الكرة هي التي تدير شؤون كرة القدم وعلى مراحلة تدريجية، لكن في النهاية نسير على سياسة النادي الذي يمثل الشركة، هذا هو النظام الاحترافي".

وكان عمرو شاهين يتولي منصب رئيس إدارة التسويق والتليفزيون بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".