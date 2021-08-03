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مدرب منتخب مصر لكرة اليد: تأهلنا لنصف النهائي تاريخي.. وهنداوي: الحلم أصبح حقيقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني لكرة اليد، روبيرتو جارسيا باروندو، سعادته بأداء فريقه وتأهله لدور نصف نهائي بالنسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية ـ طوكيو 2020 ـ .

وكان المنتخب الوطني قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، بعد الفوز الكبير أمام ألمانيا بنتيجة 31-26.

وقال باروندو، في تصريحات صحفية له، عقب المباراة:""لا أعرف ماذا أقول سعداء للغاية بالأداء وبالوصول إلى الدور قبل النهائي، أبارك لفريقي هذا التأهل التاريخي، وأيضًا لمصر كبلد ومشجعين"

ومن جانبه قال حارس مرمى المنتخب، كريم هنداي، في تصريحات صحفية له:"حلم منتخبنا أصبح حقيقة، حققنا إنجازًا للفريق بالتأهل لقبل نهائي الأولمبياد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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