"فريق عظيم انفجر أمامنا".. ردود أفعال ألمانية تبرز قسوة الهزيمة أمام مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

نشر الاتحاد الألماني لكرة اليد عدد من التصريحات التي أدلى بها لاعبي ومسؤولي الفريق، بعد الهزيمة أمام مصر بنتيجة 31-26 في دور الثمانية من أولمبياد طوكيو 2020.

ووفقًا لما نشره الاتحاد الألماني عبر موقعه، فإن ردود الأفعال جاءت متشابهة، لتشير إلى قسوة الهزيمة وانتهاء أمل المنافسة على ميدالية بعد الخروج من الأولمبياد.

وقال أوفه جينسهايمر لاعب ألمانيا: "أبارك لمصر فوزهم المستحق علينا، إذا لم نلعب بأعلى مستوى في ربع النهائي فسيكون من الصعب أن نصل إلى قبل النهائي، الهزيمة قاسية علينا ولكن مصر فريقها عظيم وأمامهم مستقبل مبهر".

ومن جانبه، قال فيليب ويبر لاعب ألمانيا: "قدمنا أداء متكافيء مع مصر وربما كنا أفضل، ولكننا لم نترجم ذلك إلى نتيجة، أتمنى أن نلعب مستقبلًا للتتويج بميداليات، لعبنا موسمًا طويلًا وصعبًا وقدمنا كل ما لدينا اليوم، علينا أن نتعايش مع خسارتنا".

وعلق بوب هانينج نائب رئيس الاتحاد الألماني لكرة اليد، قائلًا: "خسارتنا أمام مصر جعلتنا كمن يجلس على طاولة وسط أشخاص يتقاسمون كعكة وتركوه جائعًا".

وتحدث أليكس كرومر المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة اليد قائلًا: "مصر واجهتنا بقوة كنا نتوقعها، لقد انفجروا بشكل لا يصدق في وجهنا، فريقنا كان ساكنًا أمامهم، علينا أن نتحرك أكثر في المستقبل".

الجدير بالذكر أن فوز مصر على ألمانيا منح الفراعنة تأهلًا إلى الدور قبل النهائي في الأولمبياد للمرة الأولى عبر تاريخ مشاركات الفراعنة، ليلتقي الفريق مع فرنسا صباح يوم الخميس القادم.