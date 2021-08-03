شاهد فيديو اهداف اسبانيا واليابان في اولمبياد طوكيو 2020.. أسينسيو يضمن ميدالية للماتادور

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا واليابان لحساب نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ اولمبياد طوكيو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-8-2021، التي أقيمت على ملعب سايتاما.

قاد ماركو أسينسيو منتخب اسبانيا إلى نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020، بعدما سجل هدف الانتصار على اليابان، في الشوط الإضافي الثاني، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0)، ليضمن يضمن ميدالية أولمبية جديدة للماتادور.

وسجل أسينسيو هدف المباراة الوحيد لصالح اسبانيا في الدقيقة (115)، بعدما تلقى تمريرة من ميكيل أويارزابال داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، وأطلق تسديدة يسارية في أقصي الزاوية البعيدة لتسكن الشباك.

ومن المقرر أن يواجه منتخب اسبانيا الاولمبي نظيره البرازيلي في المباراة النهائية يوم السبت المقبل 7 أغسطس، على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما.

وسيسعى منتخب اسبانيا الاولمبي تكرار إنجاز أولمبياد برشلونة 1992، حينما حصد الميدالية الذهبية الوحيدة في تاريخه وذلك على حساب بولندا بنتيجة (3-2).

وصعد منتخب اسبانيا إلى نصف نهائي اولمبياد طوكيو 2020، بأعجوبة، حيث سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع – ثم الوقت الإضافي – للفوز على كوت دي فوار بنتيجة (5-2).

وتأهل البلد المضيف اليابان إلى نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد طوكيو 2020، على حساب منتخب نيو زيلندا بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي 0-0.

وكان منتخب اليابان الاولمبي يستهدف الوصول إلى المباراة النهائية وضمان الحصول على الميدالية الذهبية أو الفضية في أفضل مركز لها في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وحقق الساموراي ميدالية برونزية واحدة في أولمبياد مكسيكو 1968، وأنهى أولمبياد لندن 2012 في المركز الرابع.

شاهد فيديو اهداف اسبانيا واليابان في اولمبياد طوكيو 2020