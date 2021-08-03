نتيجة مصر والمانيا لـ كرة اليد في ربع نهائي اولمبياد طوكيو 2020.. أولاد النيل يقهرون المانشافت

تعرف على نتيجة مباراة مصر والمانيا ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 3-8-2021، بربع نهائي منافسات كرة اليد في اولمبياد طوكيو 2020، والتي أقيمت على الصالة المغطاه لملعب يويوغي ناسيونال.

قهر منتخب مصر نظيره الألماني وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي منافسات كرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، ليقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق أول ميدالية أولمبية.

ولم ينجح منتخب المانيا في التقدم بالنتيجة على منتخب مصر طيلة المباراة، حيث أنهى الفراعنة الشوط الأول متقدمين في النتيجة بفارق 4 أهداف، 16 مقابل 12.

وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب المصري على تقدمه باداء أكثر من رائع، ونجح في توسيع الفارق وإنهاء المباراة لصالحه بفارق 5 أهداف، لتنتهي المباراة بنتيجة (31-26).

وصنع المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ، وأصبح أول منتخب عربي يتأهل إلى المربع الذهبي في منافسات كرة اليد بالأولمبياد، التي انطلقت لأول مرة في عام 1972.

ومن المقرر أن تواجه مصر نظيرتها فرنسا في دور نصف النهائي، يوم الخميس المقبل 5 أغسطس، على ملعب يويوغي ناسيونال.

وتعد مواجهة مصر والمانيا اليوم، هي الثامنة في تاريخ مواجهات المنتخبين في الأولمبياد، حيث ألتقيا 7 مرات في 6 دورات أولمبية، ونجح أولاد النيل في تحقيق الفوز 3 مرات، بينما انتصر المانشافت في 5 مناسبات.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد تأهله إلى ربع النهائي، بعدما احتل وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة مع متصدرة المجموعة الدنمارك وصاحبة المركز الثالث السويد، اللذان يمتلكان نفس عدد النقاط.

في المقابل، صعد منتخب المانيا لكرة اليد إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما جمع 6 نقاط من 3 انتصارات، بينما خسر مرتين أمام متصدرة المجموعة فرنسا، والوصيفة إسبانيا.