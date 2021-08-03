منتخب مصر لليد يدخل تاريخ الأولمبياد بعد بلوغة نصف النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - باتت مصر أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية، بعد فوزها على ألمانيا 31-26 الثلاثاء في دورة طوكيو في الدور ربع النهائي.

وضربت مصر موعدا في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.

ويعني الانتصار في المباراة المقبلة ضمان مصر ميدالية فضية على الأقل، أما الخسارة فتمنح الفراعنة فرصة أخرى للحصول على البرونزية في مباراة المركز الثالث والرابع.

وتحكم المنتخب المصري في وقائع اللقاء طوال الوقت، وشكل دفاعه، نقطة قوته، حيث أحبط محاولات ألمانيا العديدة للعودة في النتيجة في أكثر من مناسبة، وفق صحيفة "الأهرام".

وتصدى الحارس المصري كريم هنداوي إلى 18 هدفا تسديدة بينما تمكن علي زين، الوافد الجديد لنادي برشلونة من إحراز 5 أهداف من ست تسديدات.

يذكر أن أفضل أداء لمصر في الأولمبياد، كان الحصول على المركز السادس في دورة الألعاب الأولمبية عام 1996 في أتلانتا.