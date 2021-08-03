كرة سلة: دورانت يكرّس التفوق الأميركي على الإسبان

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سايتاما (اليابان) : كرّس كيفن دورانت تفوق الولايات المتحدة حاملة اللقب على إسبانيا بطلة العالم وقادها الثلاثاء إلى نصف نهائي مسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد طوكيو، بالفوز 95 81 حيث ستواجه استراليا الفائزة على الأرجنتين، فيما واصلت سلوفينيا بقيادة لوكا دونتشيتش مغامرتها وتأهلت الى دور الأربعة لمواجهة فرنسا.

وسجل دورانت 29 نقطة عزز بها سجله كأفضل هداف في تاريخ مشاركات بلاده في الألعاب الأولمبية، ليلعب الدور الأساسي في مواصلة مشوارها نحو الذهبية الرابعة توالياً والسادسة عشرة في تاريخها.

وقال دورانت الذي يأمل معادلة إنجاز كارميلو أنتوني بإحراز الذهبية الأولمبية الثالثة مع المنتخب الأميركي، في تصريح لشبكة "أن بي سي" الأميركية "لدينا هدف مشترك، أن نعرف كيف نفوز بالميدالية الذهبية وسنفعل كل شيء من أجل الفوز".

ورغم المباراة الكبيرة للإسباني ريكي روبيو لاعب مينيسوتا تيمبروولفز الذي سجل 38 نقطة، كانت بطاقة دور الأربعة من نصيب الولايات المتحدة التي لم تُفلِت منها سوى أربع ذهبيات منذ إدراج كرة السلة للرجال في الألعاب الأولمبية عام 1936 (إحداها لمقاطعة الألعاب عام 1980 في موسكو).

وتلتقي الولايات المتحدة التي برز فيها أيضاً جايسون تايتوم (13 نقطة) وجرو هوليداي (12) وداميان ليلارد (11) وزاك لافين (10)، في نصف النهائي الخميس أستراليا التي ألحقت هزيمة قاسية بوصيف الدورة السابقة منتخب الأرجنتين 97 59.

وبعدما استعدت لحملتها الأولمبية بهزيمتين وديتين أمام نيجيريا وأستراليا، بدأت الولايات المتحدة مشوارها في طوكيو بسقوط أمام فرنسا، إلا أن استعادت توازنها وفازت بجميع مبارياتها بعد ذلك.

وبفضل 13 نقطة من روبيو، أنهى الإسبان الربع الأول متقدمين 21 19 بعدما كانوا متخلفين بفارق 7 نقاط، ثم تبادل الفريقان التقدم في مستهل الربع الثاني، قبل أن ينجح الإسبان في إرباك حاملي اللقب ليصل الفارق بينهما حتى 11 نقطة 40 29 قبل ثلاث دقائق و25 ثانية على نهاية الشوط الأول بعد سلسلة من 11 نقطة متتالية لأبطال العالم من دون أي رد من رجال المدرب غريغ بوبوفيتش.

وبعد صيام عن التسجيل لثلاث دقائق و33 ثانية منذ التعادل 29 29، سجل بام أديبايو سلة تقليص الفارق للأميركيين 31 40 قبل ثلاث دقائق و15 ثانية على نهاية الربع، ممهداً الطريق للعودة حتى إدراك التعادل 43 43 قبل 8 ثوانٍ على النهاية بسلة من زاك لافين الذي كان ثاني أفضل مسجل لفريقه في الشوط الأول (7 نقاط) بعد كيفن دورانت (12)، فيما كان ريكي روبيو (13) وسيرخيو رودريغيس (10) الأفضل إسبانياً في الدقائق العشرين الأولى.

وبثلاثيتين من دورانت، بدأت الولايات المتحدة الربع الثالث بقوة وتقدمت 50 45 ثم 53 45 بعد ثلاثية أيضاً لكن هذه المرة من ديفين بوكر، وثم بعد رميتين حرتين من ريكي روبيو، أحكم رجال بوبوفيتش قبضتهم على المواجهة ووسعوا الفارق الى 16 نقطة 65 49 إثر رميتين حرتين من دورانت قبل 4 دقائق و33 ثانية على نهاية الربع.

لكن الإسبان رفضوا الاستسلام وعادوا من بعيد حتى قلصوا الفارق الى 6 نقاط 63 69 في أواخر الربع إثر ثلاثية من سيرخيو رودريغيس، قبل المعاناة مجدداً في مستهل الربع الأخير ما أدى الى تخلفهم بفارق 11 نقطة 66 77 إثر ثلاثية من جايسون تايتوم الذي وسع الفارق الى 15 نقطة 81 66 بثلاثية أخرى.

وبثلاثية رفع بها رصيده الى 30 نقطة، أبقى روبيو إسبانيا في أجواء اللقاء ثم قلص الفارق الى 10 نقاط 73 83 ثم 8 نقاط 75 83 قبل قرابة 4 دقائق ونصف على النهاية، لكن سلتين من تايتوم ودورانت أحبطتا معنويات الإسبان ووسعتا الفارق مجدداً، قبل أن يستقر في النهاية عند 14 نقطة 95 81 بسلة أخيرة لدورانت رفع بها رصيده الى 29 نقطة.

دموع سكولا

أستراليا، وبقيادة باتي ميلز صاحب 18 نقطة والذي يعرفه جيداً بوبوفيتش بعدما سبق له أن دربه في سان أنتونيو سبيرز، عرفت كيف تسيطر على منافستها.

ودفعت الأرجنتين غالياً ثمن النجاعة الهجومية للاعبي استراليا وتحديداً مع الرميات الثلاثية (17 من أصل 38)، أمام ناظري لاعبها لويس سكولا الذي اعلن اعتزاله اللعب دولياً، على غرار الاسباني بو غاسول، في سن الـ 41 عاماً وبعد خامس مشاركة أولمبية في مسيرته.

وتوقفت المباراة في الثواني الاخيرة حيث صفق اللاعبون طويلاً تحية لما قدمه سكولا في الملاعب في صورة ستبقى خالدة في تاريخ الألعاب، فيما كان الاخير يذرف الدموع تأثراً.

سلوفينيا تواصل مغامرتها

وواصلت سلوفينيا تألقها في مغامرتها الأولمبية الأولى وتأهلت الى نصف النهائي عن جدارة بفوزها الكبير على ألمانيا 94 70 في لقاء تسيّده المنتخب المصنف 16 عالمياً منذ البداية ولم يسمح لمنافسه بالتقدم سوى لدقيقة و13 ثانية وليس بأكثر من نقطتين.

وتلتقي سلوفينيا في نصف النهائي الخميس فرنسا التي وصلت الى دور الأربعة للمرة الرابعة في تاريخها المتوج بفضيتي 1948 و2000 بفوزها الصعب على إيطاليا 84 75 بفضل إيفان فورنييه (21 نقطة) ورودي غوبير (22 مع 9 متابعات).

وكان زوران دراغيتش، المحترف في الدوري الإٍسباني مع ساسكي باسكونيا، نجم اللقاء بين سلوفينيا وألمانيا بتسجيله 27 نقطة مع نسبة نجاح هائلة بلغت 85 بالمئة، كما حقق 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وساهم نجم دالاس مافريكس لوكا دونتشيتش بهذا الانتصار العريض بتسجيله 20 نقطة مع 8 متابعات و11 تمريرة حاسمة، وأضاف اللاعب من أصول أميركية مايك توبي 13 نقطة مع 11 متابعة.

وفي مباراة الجارين الفرنسي والإيطالي، جاءت المواجهة متقاربة جداً، وبعدما وصل الفارق حتى 14 نقطة، أشعل الإيطاليون اللقاء في دقائقه الأخيرة وعادوا من بعيد حتى أدركوا التعادل 73 73 في آخر 3.35 ثوانٍ بفضل نجم أتلانتا هوكس الحالي دانيلو غاليناري (21 نقطة مع 10 متابعات في اللقاء) وسيموني فونتيكيو (23 نقطة) وأكيلي بولونارا (15 نقطة مع 7 متابعات).