شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسوني يحصل على 500 ألف دولار سنوياً بعد انضمامه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الأهلي الجديد القادم من سيمبا التنزاني سيحصل على 500 ألف دولار كراتب سنوي في الأهلي بعد توقيعه لمدة 4 سنوات، على أن يزيد راتبه 50 ألف دولار عن كل موسم بعد الموسم الأول.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في انهاء إجراءات ضم لويس ميكيسونى ، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري سيتم دفعهم على قسطين ، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لاتمام الصفقة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع ثنائي أجنبي في ظل الاستقرار على تسويق 2 من لاعبي الفريق الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء التعاقد مع ميكيسوني باعتباره لاعباً مهارياً ويجيد اللعب فى مركزى الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، وهو ما أبلغ به إدارة الأهلى لتدخل فى مفاوضات لضم لاعب سيمبا.

وكانت إدارة الأهلي قد بدأت في تحديد احتياجاتها من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع بدء إدارة القلعة الحمراء مفاوضات رسمية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي لحسم الأمور مع أنديتهم والحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين.