شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدي يودع تصفيات دفع الجُلة بأولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمد مجدي لاعب ألعاب القوى، تصفيات دفع الجُلة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحقق مجدي مسافة 19.82 في المحاولة الثالثة وتراجع للمركز 12 في مجموعته، وكان محمد مجدي قد أخفق في المحاولة الثانية ليتراجع للمركز الخامس عشر

فيما حقق محمد مجدي مسافة 19.33 متر في المحاولة الأولى في المركز الحادي عشر، ويتأهل أول 12 لاعبًا من المجموعتين أو من يتخطى مسافة 21.2 متر.

فيما تأهل مصطفى عمرو بطل ألعاب القوى، لنهائي دفع الجلة، بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تخطيه الرقم التأهيلي وتحقيقه رقم ٢١:٢٣ متر.

وشهدت المنافسات المصرية بطوكيو اليوم الثلاثاء، خسارة محمد مصطفى متولي لاعب منتخب مصر للمصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الأول عالميا فيكتور لورسينز بنتيجة 9-2 في منافسات وزن 87 كجم بالدور قبل النهائي ليلعب على المركز الثالث والميدالية البرونزية غدا.

كما خسر محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، أمام منافسه الاوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كجم ، بملف نهائي البطولة، ليفقد فرصة التتويج بالفضية او الذهبية للبعثة المصرية بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.