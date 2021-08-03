شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق مداعباً مدرب منتخب اليد: عمل عظيم يا شقيقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، باروندو جارسيا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينهما، ونشر أمير توفيق صورة لمدرب المنتخب عبر حسابه الشخصي على انستجرام وكتب عليها "عمل عظيم يا شقيقي".



امير توفيق

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما علي منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

تقام مباراة مصر وفرنسا في الدور قبل النهائي لمنافسات اليد يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى في العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.