شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يحافظ على تقدمه أمام ألمانيا 25 / 21 بعد مرور 50 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر لكرة اليد، تقدمه على نظيره الألمانى بنتيجة 25 / 21 ، بعد مرور 50 دقيقة من عمر المباراة المقامة حاليا فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، وشهد الشوط الأول تألق كريم هنداوى كاتونجو حارس مرمى منتخب مصر الذى أنقذ مرماه من أكثر من هدف.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.