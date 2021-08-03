شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى لثنائى دفاع الأهلى استعداداً لمواجهة وادى دجلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى أيمن أشرف وبدر بانون لاعبا الاهلى لفحص طبى لتحديد موقفهم من المشاركة فى مران المارد الاحمر اليوم استعداداً لمواجهة وادى دجلة المقرر لها غداً الاربعاء بالدوري ، وفضل الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى منح أيمن اشرف وبدر بانون راحة من مران الامس إثر إصابتهم بنزلة برد خفيفة على أن يتم تقييم حالة اللاعبين اليوم والتعرف على فرص مشاركتهما في مران الأهلي.

ويستعيد فريق الاهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة دجلة بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الانذار الثالث، فيما سيغيب أيمن أشرف عن لقاء دجلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري.‏

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم الثلاثاء استعدادًا لمباراة وادي دجلة، التي يسعى خلالها ‏الفريق لتحقيق الفوز وقطع خطوة جديدة في مشوار الحفاظ على لقب الدوري الممتاز.‏

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة مساء غداً الأربعاء على استاد الأهلي ‏و‏ السلام، وهي مؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي مباراة وادي دجلة، وفي رصيده 58 نقطة جمعها من 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز، كان آخرها مباراة أسوان الأسبوع الماضي، وحقق الفوز فيها بنتيجة 3-1 ‏ليرفع رصيده إلى 58 نقطة.‏



ويتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي قائمة هدافي الدوري برصيد 16 هدفًا، فيما سجل الأهلي في ‏البطولة 54 هدفًا حتى الآن، ويسعى لمواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة.