شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى عيد ميلاد وائل جمعة: قاهر الكبار والأكثر تتويجا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، بعيد ميلاد لاعبها السابق وائل جمعة، صخرة دفاع المارد الأحمر والمنتخب الوطني لسنوات طويلة، حيث نشرت صورة عبر تويتر للاعبها السابق بقميص النادي.

وكتبت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء في تهنئتها بعيد الميلاد "نحتفل اليوم بعيد ميلاد صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر قاهر الكبار والأكثر تتويجًا بدوري الأبطال، لاعبنا وائل جمعة نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.



وائل جمعة

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.