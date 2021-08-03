شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام فؤاد يغيب عن قائمة غزل المحلة أمام الزمالك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب إسلام فؤاد مهاجم فريق غزل المحلة من الابتعاد عن قائمة الفريق التي تواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة .

وجاء شكوى إسلام فؤاد بالتهاب في عضلات الحوض والتدريب بشكل منفرد الفترة الماضية .

ويسعى خالد عيد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز و حصد مركز متقدم في جدول الترتيب .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.