شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام فؤاد يغيب عن قائمة غزل المحلة أمام الزمالك بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقترب إسلام فؤاد مهاجم فريق غزل المحلة من الابتعاد عن قائمة الفريق التي تواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة .
وجاء شكوى إسلام فؤاد بالتهاب في عضلات الحوض والتدريب بشكل منفرد الفترة الماضية .
ويسعى خالد عيد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز و حصد مركز متقدم في جدول الترتيب .
وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.
ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والخساراة فى 9 مباريات.