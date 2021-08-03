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إسلام فؤاد يغيب عن قائمة غزل المحلة أمام الزمالك بسبب الإصابة

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القاهرة - سامية سيد - يقترب إسلام فؤاد مهاجم فريق غزل المحلة من الابتعاد عن قائمة الفريق التي تواجهة الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز بسبب الإصابة .

وجاء شكوى إسلام فؤاد بالتهاب في عضلات الحوض والتدريب بشكل منفرد الفترة الماضية .

ويسعى خالد عيد لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا خلال المرحلة الحالية بسبب أهمية المباريات المتبقية من بطولة الدورى الممتاز و حصد مركز متقدم في جدول الترتيب .

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد قررت إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة، المؤجلة من الأسبوع 28 لمسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء السبت 7 أغسطس المقبل، باستاد الإسكندرية بدلا من القاهرة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 مباريات والتعادل فى 11 مباراة والخساراة فى 9 مباريات.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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