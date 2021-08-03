شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة الروبي بعد التأهل التاريخى لفراعنة اليد: أعظم جيل تستحقوا ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى حمادة الروبي، نجم كرة اليد المصرية ومنتخب مصر السابق، على الأداء المميز الذي قدمه نجوم الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ليفوزوا على منتخب ألمانيا ويتأهلوا إلى نصف نهائي الأولمبياد في إنجاز تاريخي لمصر، وكتب الروبي عبر حسابه الشخصي على تويتر: أعظم جيل لعب كرة يد فى تاريخ مصر ألف مبروك وان شاء الله ميدالية أولمبية، جيل كامل من كل النواحي البدنية والفنية.

أضاف الروبي: ألف مبروك للشعب مصر والأمة العربية وألف شكر لمنظومة كرة اليد المصرية وشكر خاص لجميع اللاعبين وان شاء الله نصعد على منصات التتويج لأنكم فعلا تستاهلون حصد ميدالية.



حمادة الروبي

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة.