شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وفرنسا في الدور قبل النهائي لمنافسات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما علي منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

موعد مباراة مصر وفرنسا

تقام مباراة مصر وفرنسا في الدور قبل النهائي لمنافسات اليد يوم الخميس المقبل الموافق 5 أغسطس الجارى في العاشرة صباحا بتوقيت مصر.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية، وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

نصف النهائى الآخر بين إسبانيا والدنمارك

فيما يقام لقاء نصف النهائى الآخر فى كرة اليد باولمبياد طوكيو بين إسبانيا والدنمارك يوم الخميس أيضا بتمام الساعة الثانية مساء.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.