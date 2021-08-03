شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والرياضة يهنئون منتخب اليد بعد تأهله لنصف النهائي: احنا اللى فرمنا الألمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عدد من نجوم الفن والرياضة التهنئة لمنتخب مصر لكرة اليد، بعد التأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، بعد التغلب علي منتخب ألمانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد

وكتب النجم محمد هنيدي :"وحوشنا قهروا الماكينات الألمانية .. مبروك لمصر .. مبروك لمصر .. مصر لنص النهائي..احنا اللي فرمنا الألمان"، وكتب النجم محمود العسيلي :"وحوش_اليد الله اكبر عليكوا ابطال و هتوصلوا للنهائي ان شاء الله".



هنيدي



العسيلي

فيما كتب حارس مرمي بيراميدز شريف إكرامي :"وحوش مصر لكرة اليد جيل يكتب تاريخ و يطيح بالكبار بسهوله و عن جداره،مبروك لمصر التأهل التاريخي للمربع الذهبي و في انتظار ميدالية باذن الله يا ابطال".



شريف اكرامي

فيما قال الفنان محمد محسن ألف مبروك لأبطال منتخب مصر لكرة اليد، وعقبال ما نحتفل بالصعود للمباراة النهائية تستاهلوها.. منتخب عظمة"، بينما كتب الفنان نبيل الحلفاوي :"ألف مبروك يا أرجل رجالة.. منتخب اليد يفوز على المنتخب الألماني ويتأهل لنصف النهائي أمام فرنسا.شرفتمونا وشرفتم العرب وإفريقيا".



محمد محسن



نبيل الحلفاوي

و حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما علي منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.