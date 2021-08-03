شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعير أحمد ريان لألتاي التركي مقابل 300 ألف دولار والشراء بمليون و200 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن إدارة النادي الأهلي وافقت على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا لنادي التاي إزمير التركي لمدة موسم مقابل 300 ألف دولار، وذلك بداية من الموسم المقبل بعد انتهاء فترة إعارة اللاعب بشكل رسمي.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك بندا في عقد إعارة المهاجم الشاب، يمنح النادي التركي الحق في شرائه نهائياً مقابل مليون و200 ألف دولار، وعاد نادي التاي للدوري الممتاز التركي بعد غياب 18 عاماً، ويقدم أحمد ياسر ريان عروضا جيدة للغاية مع نادي سيراميكا وسجل هذا الموسم 15 هدفاً في بطولة الدوري، يحتل بها وصافة هدافي الدوري، خلف محمد شريف مهاجم الأهلي صاحب الـ16 هدفاً.

وشارك أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو التى ودعتها مصر بالخسارة من البرازيل بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، وشهدت الفترة الماضية عروض احتراف تلقاها أحمد ياسر ريان من أندية أوروبية وتحديداً من فرنسا وتركيا.

ونجح مسئولو النادي الأهلي في انهاء إجراءات ضم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لاتمام الصفقة.