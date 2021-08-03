شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة عبد الرحمن مجدى مع المنتخب الأولمبي فى اليابان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ اتحاد الكرة، الجميع ببيان رسمى عقب عودة بعثة منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب من طوكيو والخروج من الأولمبياد بشأن اللاعب عبد الرحمن مجدى جناح أيسر الإسماعيلى والفراعنة، بشأن أزمته مع إحدى العاملات بفندق الاقامة فى اليابان.

ج: جاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي: "في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم فإنه أثناء تواجد المنتخب الأوليمبي في اليابان و قبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي فحواها الاساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيًا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الاساءة و من الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة و الثقافة و تم التحقيق بعد المباراة مع احتواء الأمر حرصًا على التركيز و توفير الاستقرار لباقي اللاعبين و انتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام استراليا ثم للقرية الأوليمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار و منه للقاهرة

وبعد أن عاد الفريق بسلامة الله فإننا قررنا ايقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق و اتخاذ القرار النهائي بشأنه و ذلك لعدم التزامه و اختراقه للقواعد".

ج: أصدر عبد الرحمن مجدى لاعب النادى الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى بيانًا رسميًا للرد على قرار اتحاد الكرة بإيقافه وإحالته للتحقيق، جاء نصه كالتالى: "أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة".

وتابع: "وأشكر الجميع علي الثقة بي.. وأؤكد للجميع أن ما حدث بمقر إقامة المنتخب باليابان لا يعدو أن يكون تصرفًا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم إدانة ابنكم باي اتهام، وشكري لكل من تفهم هذا بالبعثة وأؤكد احترامي لاتحاد الكرة واستعجل التحقيق معي حتي يتم توضيح كل ما حدث من خلال نتيجة التحقيق".

وأطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لا يؤثر على فريقنا في مبارياته المقبلة، وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما أشكر جماهير الكرة بصفة عامة وجماهير الإسماعيلي بصفة خاصة وإدارة الإسماعيلي ولجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر.

وشدد على أنهم لم يروا مني أي تصرف خطأ فيما مضي.. وقدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب وأقدر تمامًا مسئولية تمثيل منتخبنا والإسماعيلي.

وأؤكد للجميع أنني واثق من سلامة موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهادة الجميع، وننتظر نتيجة التحقيق باتحاد الكرة لأن ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقًا من عدم إدانتي بإذن الله.

ج: أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن اختلاف الثقافات وعامل اللغة كان سبباً رئيسياً فى أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى والمنتخب الوطنى الأوليمبى خلال رحلة الفراعنة بطوكيو 2020، وقال علاء وحيد فى تصريحات تليفزيونية، "عبد الرحمن مجدى لم يرتكب فعلاً مشيناً تجاه إحدى عاملات فندق إقامة المنتخب الأوليمبى فى طوكيو، وإلا كان الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب أصدر قراراً بإعادته إلى مصر واستبعاده من المعسكر، ولكن الاختلاف فى اللغة كان سبباً رئيسياً فى حدوث تلك الأزمة".

ج: أكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب بنسبة كبيرة سيتم إيقافه فترة عن اللعب مع ناديه الإسماعيلي واستبعاده دولياً من المشاركة مع المنتخبات الوطنية لفترة طويلة وتوقيع غرامة مالية عليه.