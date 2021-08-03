شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة موسيمانى وعبد الحفيظ تحسم مصير سداسى الاهلى الاوليمبى من موقعة دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق اليوم الثلاثاء لحسم موقف سداسى المارد الاحمر الاوليمبى قبل مواجهة وادى دجلة بالدوري، وحصل سداسي الأهلي، العائدون من المشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد طوكيو على راحة أمس من التدريبات، ويضم المنتخب الأوليمبي 6 لاعبين من الأهلي هم: محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق.

ويختتم الأهلي استعداداته اليوم الثلاثاء لمباراة وادي دجلة المقرر لها التاسعة مساء غداً الاربعاء والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز، حيث يؤدي الفريق مرانه على ملعب التتش قبل الدخول في معسكر مغلق.

وخاض الأهلي 26 مباراة في بطولة الدوري الممتاز قبل مباراة دجلة، ويدخل الفريق اللقاء وفي ‏رصيده 58 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة.‏

ويستعيد فريق الأهلى جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة دجلة بعد غيابه عن مواجهة أسوان بسبب الحصول على الانذار الثالث، فيما سيغيب أيمن أشرف عن لقاء دجلة في بطولة الدوري بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.