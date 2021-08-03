شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يستغنى عن 13 لاعبا استعدادا للموسم المقبل .. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر ربيع ياسين المدير الفنى لفريق بتروجت الإستغناء عن 13 لاعبا للفريق لإفساح المجال أمامه نحو التعاقد مع عدد من اللاعبين حتى يستطيع المنافسة على الصعود للأضواء من جديد فى إطار خطة الإدارة نحو العودة مرة أخرى لدورى الأضواء .

ورحل عن بتروجت كل من :حسام حسن ، إبراهيم عبد القوي ، محمود متولي، عمر ناصر، محمود السيد، احمد علي، أحمد جنديه ،أحمد عرابي ،احمد السباعي، ايمن رجب، كريم لالا، إسلام سمير، أحمد كمال .

وتعاقد بتروجت مع محمد عبدالخالق دقدق لاعب المصري السابق والمعار للمريخ ، ومحمد نور هداف الجزيرة لمدة ثلاث مواسم ،ومحمد علي عكاشة ديفندر سوهاج وأحمد رزق حارس سرس الليان ،وثنائي بني سويف حسام البدري ، وطه نادي .

نجح بتروجت فى الصعود للدور قبل النهائى من كأس مصر بصحبة الزمالك وأسوان ، ويأمل ربيع ياسين فى تحقيق مفاجأة بالتأهل لنهائى البطولة .