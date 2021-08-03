شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم اليد يتحدثون عن الإنجاز : الفوز على ألمانيا ليس نهاية المطاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نجوم المنتخب الوطني لكرة اليد، عن سعادتهم الكبيرة بعد الانجاز التاريخي الذي أضافوه لكرو اليد المصرية، بتأهلهم إلى نصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، لأول مرة في تاريخ مصر، بعد الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي.

وقال محمد سند نجم المنتخب الوطني في تصريحات لبرنامج "طوكيو 2020": الحمد لله أننا حققنا الفوز ووصلنا لنصف النهائي ونشكر الجماهير التي تتابعنا وطموحنا لن يقف عند ذلك وسنستعد للقاء القادم، من أول المباراة كنا مركزين ومن أول دقيقة حققنا الفرق في التقدم على ألمانيا وحافظنا عليه حتى نهاية اللقاء، والمدرب تحدث معنا بين الشوطين على بعض الأمور التكتيكية، وحافظنا على تفوقنا.

أضاف أحمد عادل : بعد كل مباراة نجلس مع بعض ونتكلم عن كل شئ، كل اللاعبين هدفهم المكسب ولدينا حلم نسعى لتحقيقه،

وقال يحيى عمر : نجهز لهذه المباراة منذ يومين، ألمانيا من الفرق القوية جداً، ولكننا استطعنا السيطرة على المباراة من الدقيقة الأولى وأغلقنا على مفاتيح اللعب في ألمانيا، وسنبدأ من الغد الاستعداد لفرنسا.

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما علي منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.