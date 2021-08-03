شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان رحيمي ينضم للعين بعد نجاح الأهلي في ضم ميكيسوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي اصبح قاب قوسين أو ادني من الانتقال للعين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انسحاب الأهلي من المفاوضات لمغالاة ناديه في طلباته لبيع اللاعب، في الوقت الذي نجح الأهلي في ضم الموزمبيقي لويس ميكيسونى جناح فريق سيمبا التنزانى، وذلك بعد سفر أمير توفيق مدير تعاقدات النادي لتنزانيا خلال الساعات الماضية ليحصل على توقيع اللاعب، ويحصل على الاستغناء من ناديه في صفقة كلفت الخزينة الحمراء مبلغ مليون دولار أي ما يعادل 16 مليون جنيه مصري، رغم اشتراط إدارة سيبما الحصول على مليوني دولار في بداية المفاوضات لاتمام الصفقة.

وكان سفيان رحيمي من ضمن اللاعبين المرشحين لارتداء القميص الأحمر بعد تألقه الكبير مع ناديه الرجاء المغربي خاصة في الموسم الجديد ومساهمته الواضحة في فوز بطل المغرب بلقب الكونفدرالية الافريقية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع ثنائي أجنبي في ظل الاستقرار على تسويق 2 من لاعبي الفريق الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء التعاقد مع ميكيسوني باعتباره لاعباً مهارياً ويجيد اللعب فى مركزى الجناح بخلاف إجادته اللعب بكلتا قدميه والتحكم فى الكرة والمهارة فى المراوغة واختراق دفاعات المنافسين، بخلاف السرعات التى يشترطها موسيمانى فى لاعب الجناح الجديد، وهو ما أبلغ به إدارة الأهلى لتدخل فى مفاوضات لضم لاعب سيمبا، وكانت إدارة الأهلي قد بدأت في تحديد احتياجاتها من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وسد العجز في بعض المراكز التي تحتاج للدعم، من أجل الاستمرار على المنافسة على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، ويخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين محليين وأجانب لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، لاسيما مع بدء إدارة القلعة الحمراء مفاوضات رسمية مع عدد من اللاعبين في الوقت الحالي لحسم الأمور مع أنديتهم والحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين.