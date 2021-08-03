7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،سر الرقم 506 في تبرئة عبد الرحمن مجدي بعد أزمة فندق الإقامة، تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلى وجالطة سراى لحسم صفقة ديانج، اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى الجابون بطائرة خاصة .

منتخب اليد يهزم ألمانيا 31 / 26 ويتأهل لملاقاة فرنسا فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزا ثمنيا وتاريخيا على نظيره الألمانى بنتيجة 31 / 26 فى المباراة التى أقيمت اليوم فى دور الثمانية لمنافسات اليد بأولمبياد طوكيو 2020، ليتأهل الفراعنة إلى الدور قبل النهائى بالبطولة. ويواجه منتخب مصر نظيره الفرنسى فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو الخميس المقبل.

اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى الجابون بطائرة خاصة

وافق اتحاد الكرة على توفير طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى إلى الجابون عقب مواجهة أنجولا ببرج العرب أحد يومى 3 أو 4 سبتمبر المقبل، لخوض مباراة الجولة الثانية أمام الجابون فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تفاصيل المفاوضات المالية بين الأهلى وجالطة سراى لحسم صفقة ديانج

يترقب مسئولو النادى الأهلى الموقف النهائى من نظرائهم فى جالطة سراى التركى بشأن إتمام التعاقد مع أليو ديانج لاعب المارد الأحمر خلال الصيف الجارى.

سر الرقم 506 في تبرئة عبد الرحمن مجدي بعد أزمة فندق الإقامة

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن هناك أكثر من جلسة تحقيق ستحدث مع عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي ومنتخبنا الوطني الأوليمبي على خلفية الاتهامات التي وجهت له بالتجاوز مع فتاة يابانية، وكشف المصدر أن اتحاد الكرة حصل على نتائج التحقيقات التي تمت مع اللاعب أثناء تواجده في طوكيو بمعرفة محقق ياباني، والتي أكدت بالعودة لكاميرات المراقبة في الدور الخامس الذي كان يتواجد فيه المنتخب الوطني ان الفتاه استمر تواجدها في غرفة عبد الرحمن مجدي وعمار حمدي 15 ثانية فقط.

رفضت إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فكرة الاستغناء عن اللاعبين الشباب، خاصة المتميزين على سبيل البيع النهائى، بعدما تلقى اللاعبون عدة عروض من أندية داخل مصر وخارجها للانضمام إليها فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

حازم إمام وشيكابالا جاهزان لتدعيم الزمالك فى مواجهة غزل المحلة بالدورى

أصبح حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الزمالك جاهزًا للمشاركة مع فريقه في مواجهة غزل المحلة المقرر له يوم 7 أغسطس الحالي باستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري، بعدما تماثل اللاعب للشفاء من من الإجهاد العضلي الذي عانى منه خلال الفترة الماضية، كما أنهى الظهير الأيمن للزمالك برنامجه التأهيلي ليسمح له الجهاز الطبي للفريق بالمشاركة في تدريب اليوم بصورة طبيعية.