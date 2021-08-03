علي زين ويحيى خالد على رأس قائمة هدافي منتخب اليد أمام ألمانيا

القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما علي منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

وجاءت احصائيات منتخب اليد خلال المباراة كالتالي: