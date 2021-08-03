شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين ويحيى خالد على رأس قائمة هدافي منتخب اليد أمام ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا هاما علي منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26 في دور ربع النهائي لمنافسات كرة اليد في اوليمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.
بهذة النتيجة يواجه المنتخب الوطني نظيره الفرنسي في الدور قبل النهائي بعدما حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.
وجاءت احصائيات منتخب اليد خلال المباراة كالتالي:
منتخب مصر صوب 40 تصويبه أحرز 31 هدف بنسبه 78٪
منتخب مصر أحرز من رميات الـ 7 أمتار 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبه 100٪
أهداف منتخب مصر جائت عن طريق اللاعبين
على زين 5 أهداف من 6 تصويبات بنسبه 83٪
يحي خالد 5 أهداف من 9 تصويبات بنسبه 56٪
يحى الدرع 4 أهداف من 7 تصويبات بنسبه 57٪
احمد الأحمر 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبه 100٪
احمد هشام 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبه 100٪
محمد سند 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبه 100٪
عمر الوكيل 3 أهداف من 3 تصويبات بنسبه 100٪
احمد عادل 2 هدف من 2 تصويبه بنسبه 100٪
محمد ممدوح هاشم 2 هدف من 3 تصويبات بنسبه 67٪
إبراهيم المصرى 1 هدف من تصويبه بنسبه 100٪
كريم هنداوي الأخطبوط المصرى تألق في لقاء اليوم 18 تصدى من 44 تصويبه بنسبه 41٪