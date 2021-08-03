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بره الملعب.. محمد عبد الجليل: أهوى المشويات وأشاهد أفلام الزعيم وأحب الملابس الكاجوال

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب محمد عبد الجليل المدير الفنى لمصر المقاصة  .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

الجلوس مع الأصدقاء

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هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب ومحمد منير

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بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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