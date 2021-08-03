شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نبخل من أجل تجديد تعاقد أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن تمسك إدارة النادي بالتجديد للمغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الفريق والذى ينتهي تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل.

وأضاف المصدر ان إدارة النادي متمسكة ببقاء بن شرقي في صفوف الزمالك لمواسم مقبلة، وسيتم عقد أكثر من جلسة للتفاوض معه ومع وكيله من أجل التجديد، مؤكدا ان الإدارة لن تبخل بأي مجهود في سبيل التجديد لأشرف بن شرقي.

في المقابل فان اشرف بن شرقي أبدى رغبته بالبقاء ضمن صفوف الزمالك والتجديد للفريق، وسيتم إنهاء الملف قريبا وفقا لتصريحات المقربين من اللاعب.

من ناحية أخرى قال أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار إلى سموحة إن اللاعب سيعود إلى الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته، مؤكدا أنه لا توجد صفقات تبادلية بين مسئولي الأبيض والنادى السكندرى للتمسك باللاعب.

كشف يحيى في تصريحات لـ"الخليج 365" حقيقة طلب سيراميكا استعارة مصطفى فتحى، موضحا أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة واللاعب سيعود إلى بيته نادى الزمالك بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى.

وتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.

وشهدت الفترة الماضية تألق شديد لمصطفي فتحي مع سموحة منذ إعارته في يناير الماضي، وهو ما جعل كارتيرون يتمسك بعودته لانهاء أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق وكذلك الإصابات والغيابات التي يتعرض لها لاعبو الخط الهجومي في الزمالك، ورفض كارتيرون فكرة اعارة اللاعب مرة أخرى لأي نادي في الموسم الجديد او الاستغناء عنه نهائيا، خاصة في ظل العروض التي تلقاها مصطفي فتحي عقب تألقه مع سموحة.

وخاض مصطفي فتحي 21 مباراة مع سموحة حتي الان نجح خلالها في إحراز 10 اهداف وصناعة 6 اهداف أخرى مما جعله من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال الستة أشهر الماضية.