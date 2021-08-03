شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: مصطفى فتحى سيعود للزمالك وسيراميكا لم يطلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحى جناح الزمالك المعار إلى سموحة إن اللاعب سيعود إلى الفريق الأبيض بعد انتهاء إعارته، مؤكدا أنه لا توجد صفقات تبادلية بين مسئولي الأبيض والنادى السكندرى للتمسك باللاعب.

كشف يحيى في تصريحات لـ"الخليج 365" حقيقة طلب سيراميكا استعارة مصطفى فتحى، موضحا أن هذا الأنباء لا أساس لها من الصحة واللاعب سيعود إلى بيته نادى الزمالك بعد انتهاء إعارته للفريق السكندرى.

وتمسك الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعودة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق إلى صفوف الزمالك بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء فترة إعارته لنادي سموحة.

وشهدت الفترة الماضية تألق شديد لمصطفي فتحي مع سموحة منذ إعارته في يناير الماضي، وهو ما جعل كارتيرون يتمسك بعودته لانهاء أزمة الهجوم التي يعاني منها الفريق وكذلك الإصابات والغيابات التي يتعرض لها لاعبو الخط الهجومي في الزمالك، ورفض كارتيرون فكرة اعارة اللاعب مرة أخرى لأي نادي في الموسم الجديد او الاستغناء عنه نهائيا، خاصة في ظل العروض التي تلقاها مصطفي فتحي عقب تألقه مع سموحة.

وخاض مصطفي فتحي 21 مباراة مع سموحة حتي الان نجح خلالها في إحراز 10 اهداف وصناعة 6 اهداف أخرى مما جعله من أبرز لاعبي الدوري المصري خلال الستة أشهر الماضية.