تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد

محمد الفلاح - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

تُقام مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد يوم الخميس المقبل، على ملعب يويوجي الوطني.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، 12 ظهرا بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي من منافسات أولمبياد طوكيو لكرة اليد ستجمع بين منتخبي إسبانيا والدنمارك، الخميس، على ملعب يويوجي الوطني أيضا.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرا بتوقيت أبوظبي.

يُذكر أن جميع مباريات كرة اليد، وكذلك جميع منافسات أولمبياد طوكيو 2021 يتم بثها عبر قنوات "بي إن سبورتس".