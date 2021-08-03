الامارات | مصر تضرب مرمى ألمانيا بـ"يد" من حديد.. تأهل عربي تاريخي في الأولمبياد (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضرب مرمى ألمانيا بـ"يد" من حديد.. تأهل عربي تاريخي في الأولمبياد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت مصر أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزها على ألمانيا 31-26 اليوم الثلاثاء في دورة طوكيو.

وضربت مصر موعدا في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.



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