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الامارات | مصر تضرب مرمى ألمانيا بـ"يد" من حديد.. تأهل عربي تاريخي في الأولمبياد (صور)

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت مصر أول منتخب عربي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية، بعد فوزها على ألمانيا 31-26 اليوم الثلاثاء في دورة طوكيو.
وضربت مصر موعدا في نصف النهائي مع فرنسا التي تخطت البحرين بسهولة 42-28.
 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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