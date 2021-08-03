إسبانيا تفوز على اليابان وتتأهل لمواجهة البرازيل في نهائي أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني 1 / صفر. في الدور قبل النهائي.

وأنتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.

وكان المنتخب البرازيلي قد تغلب على المكسيك 4 / 1 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ومع نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح لتبتسم للبرازيل التي سجل لها دانييل ألفيس وجابرييل مارتينلي وبرونو جيماريش ورينيير، فيما سجل للمكسيك كارلوس رودريجز وأضاع يوهان فاسكيز وإدواردو أجيري.