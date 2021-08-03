"منتخب يائس أمام هنداوي".. ماذا قالت الصحف الألمانية عن تأهل يد مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق المنتخب المصري لكرة القدم فوزًا كبيرًا أمام ألمانيا بنتيجة 31-26 في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، ليتأهل الفراعنة للمرة الأولى في التاريخ لنصف نهائي الأولمبياد.

وحل المنتخب المصري في وصافة مجموعته خلف المنتخب الدنماركي، فيما تأهل منتخب ألمانيا ثالثا بعد فرنسا، وإسبانيا.

وعلقت الصحف الألمانية على تفوق المنتخب المصري طوال المباراة أحداث المباراة.

صحيفة بيلد

قالت الصحيفة إن لاعبي منتخب ألمانيا سمحوا لمصر بإسقاطهم، منذ البداية بالتأخر بنتيجة 6-1.

وظهر المنتخب الألماني اليائس أمام الدفاع المصري وحارسه هنداوي، فيما وصفت الشوط الثاني بـ"الكارثة".

وسلطت الضوء على الوقت المستقطع للمدرب الألماني جيسلاسون، الذي قال للاعبين: "لا يزال لدينا وقت كاف"، ولكن في الحقيقة انفتح المصريون أكثر وسجلوا أهدافا.

صحيفة كيكر

أما صحيفة كيكر فعنونت موضوعها "مصر بطل أفريقيا يستحق التأهل.. تفجر حلم الميدالية وفشلت ألمانيا في العبور لنصف النهائي".

وأضافت في تفاصيلها: "استحق المنتخب الألماني الخسارة أمام مصر بنتيجة 31-26، بعد التأخر في الشوط الأول 16-12.

وتابعت: "رغم الأداء المقنع بالانتصار ضد النرويج 23-28، والبرازيل 29-25، إلا أن كريم هنداوي حارس المنتخب المصري نجح في التصدى لـ18 كرة بمعدل تصدى 41%."

وتحدثت عن علي زين المنتقل حديثا لنادي برشلونة، الذي نجح في توسيع الفارق مجددا مع نهاية الشوط الأول، لينتهي بفارق 4 أهداف.

وأكملت كيكر: "أخطاء ألمانيا جعلت الأمر سهلا على المصريين، حتى الدقائق العشر الأخيرة التي ازدادت خلالهم الفجوة في الأهداف".

واختتمت: "بعد 60 دقيقة كانت هزيمة مستحقة للمنتخب الألماني، الوصول إلى نصف النهائي لمصر هو أفضل إنجاز في تاريخهم".