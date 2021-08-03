بالفيديو.. تصديات أسطورية لهنداوي تقود منتخب اليد لكتابة التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قاد كريم هنداوي"كاتونجا"، حارس مرمى منتخب مصر لليد، بلاده إلى التأهل التاريخي لنصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 التي تقام حاليا في اليابان.

وساهم "كاتونجا" في فوز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الألماني بنتيجة 31-26، في مباراة ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وشهدت المباراة تألق واضح لكريم هنداوي منذ الدقيقة الأولى، حيث تصدى لـ 18 كرة طوال اللقاء من أصل 44 سددت على مرماه

مصر سوف تلتقي مع فرنسا في قبل نهائي أولمبياد طوكيو يوم الخميس المقبل، بينما تجمع المباراة الثانية بين الدنمارك وأسبانيا.