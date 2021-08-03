مصدر لمصراوي: الأهلي يضم لويس ميكيسونى لاعب سيمبا لـ 4 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365

كشف مصدر أن إدارة الأهلي نجحت في ضم لويس ميكيسونى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيمبا التنزاني لمدة 4 مواسم .

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق للأهلي نجح في إنهاء كافة الأمور الخاصة بضم اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأضاف أن توفيق أنهى كافة التفاصيل الخاصة بتوقيع العقود مع سيمبا مقابل 900 ألف دولار للنادي التنزاني.

وأوضح أن اللاعب وقع على العقود فعلياً وبات لاعب في صفوف الأهلي بداية من الموسم المقبل على أن يحصل في موسمه الأول مع الأهلي على 500 ألف دولار.

وتابع:" الأهلي سيرسل القسط الأول من قيمة الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة وهي عبارة عن نصف المبلغ على أن يتم سداد باقي القيمة في غضون ثلاثة أشهر فقط".

ويعد لويس ميكيسونى هو تاني صفقة يحسمها الأهلي رسمياً بعد ضم كريم فؤاد الظهير الأيمن للنجوم لمدة خمس مواسم.