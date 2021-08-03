ليلى وهنا تودعان منافسات السباحة الفنية بأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

ودع الثنائي ليلى علي وهنا هيكل منافسات السباحة التوقيعية (روتين فني)، بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وشاركت ليلى وهنا في المرحلة التمهيدي لمنافسات السباحة الفنية (الروتين الفني)، وحلتا في المركز الـ19 (من 22 فريق) بإجمالي نقاط 156.7.

ويتأهل إلى منافسات البطولة أول 12 مركز، وحلت روسيا في الصدارة، تلاها الصين في المركز الثاني، ثم حلت أوكرانيا ثالثا، ثم جاءت اليابان رابعا، ثم كندا وإيطاليا في الترتيب الخامس والسادس.

وشاركت ليلى وهنا في الدور التمهيدي لمنافسات السباحة الفنية (الروتين الحر) أمس الاثنين، وحلتا في المركز الـ20 (من 22 فريق) بمجموع نقاط 74.9.